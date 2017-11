Zwerfkatten teisteren Bentwoud: boswachter trekt aan bel

BENTHUIZEN - Het aantal verwilderde zwerfkatten in het Bentwoud blijft maar stijgen. In het bos tussen Zoetermeer en Boskoop lopen huiskatten die zijn weggelopen of achtergelaten. De beesten krijgen vervolgens ziektes, parasieten, voedseltekorten en ze verstoren de natuur. De boswachter trekt nu aan de bel.

Hoeveel katten er precies in het Bentwoud rondlopen, is lastig te zeggen. 'Die beesten zitten vooral verstopt', zegt boswachter Linda Groeneveld. 'De schatting is dat het er zo'n dertig zijn. Een paar jaar geleden zag je ze nauwelijks. Nu zie je ze regelmatig en in groepen.'

Volgens de boswachter is er dringend actie nodig. 'Katten horen niet thuis in de natuur. Als je het laat gaan, ontstaat er een grote populatie die de natuur verstoort. Ze breken bijvoorbeeld eieren van vogels.'



Huisdier

'Ze zijn ook niet ingesteld op het buitenleven', legt Groeneveld uit. 'In de winter moeten ze eigenlijk binnen zijn. Het zijn tenslotte ook huisdieren. Voor de natuur is het dus niet goed, maar ook niet voor de katten zelf.'

De komende dagen wordt voer gestrooid op plekken waar de katten vaak komen. Het is het eerste onderdeel van de zwerfkattenaanpak in het Bentwoud. 'Door het voeren wennen de katten aan die plek en komen ze terug. Volgende week plaatst de Dierenbescherming kooien. Dan worden ze gevangen, gecastreerd en weer teruggeplaatst.'



Verwilderd

Boswachter Groeneveld heeft ervoor gekozen om de beesten terug te plaatsen, omdat ze anders worden afgemaakt. 'Die katten kan je niet meer socialiseren en terug in huis nemen. Ze zijn echt verwilderd. Dan zouden we ze moeten afmaken als we ze vangen, maar dat willen we ook weer niet.'

Groeneveld: 'Daarom gaan we ze castreren en terugplaatsen in het Bentwoud. Uit onderzoek is ook gebleken dat als we katten weghalen er gewoon nieuwe voor terugkomen. Door gecastreerd terug te plaatsen wordt de populatie onder controle gehouden.'





LEES OOK: Kat houdt buurt en hulpdiensten dagenlang in spanning