OM: nekklem bij Mitch Henriquez onterecht Mitch Henriquez wordt afgevoerd na zijn arrestatie

DEN HAAG - De politie heeft bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez onterecht een nekklem toegepast. Omdat de Arubaan zich niet gewelddadig tegen zijn aanhouding verzette, was de riskante nekklem buitenproportioneel. 'Er was geen aanleiding om dit geweld toe te passen', zei de officier van justitie maandag tijdens zijn requisitoir in de zaak tegen twee verdachte agenten.

Agent DH01 die de nekklem bij Henriquez toepaste, heeft het risico miskend, aldus de aanklager. De officier van justitie is het ook absoluut niet eens met de verdachte agent dat de nekklem gebruikt mag worden bij elke aanhouding waarbij de verdachte verzet pleegt. Ook het geweld van de andere verdachte agent was onrechtmatig. Groepscommandant DH02 had de arrestant niet in zijn gezicht mogen slaan en geen pepperspray mogen gebruiken, aldus de aanklager. De vorige dagen van het proces kan je hier vinden:

