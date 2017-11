Ex Mitch Henriquez na eis OM: 'Ik vind het schandalig'

DEN HAAG - 'Ik ben heel boos, ik vind het schandalig.' Dat zegt de ex van Mitch Henriquez, Jennifer Petroccthi, nadat bekend werd dat het Openbaar Ministerie de twee agenten die betrokken zijn bij de dood van 42-jarige Arubaan geen straf op wil leggen.

Volgens het OM ging er veel mis tijdens de arrestatie van Henriquez. De agenten zijn dan ook schuldig aan mishandeling, maar niet aan de dood van de Arubaan. Ook zijn de politiemensen genoeg gestraft, omdat ze thuiszitten en bedreigd worden.

De ex van Henriquez is niet blij met de woorden van het OM. 'Het is een schande voor Nederland. Politieagenten kunnen alles doen met de burgers en toch gaan ze vrijuit met alles. Dat kan toch niet?'



Ontstemd

De familie Henriquez laat weten ontzet en ontstemd te zijn met de eis die het OM heeft neergelegd. De familie laat ook weten dat een aantal van hen met in ieder geval een van hun raadslieden bij de uitspraak aanwezig zal zijn.