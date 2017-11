Nieuwe buurttuin wordt ontmoetingsplek voor bewoners Leidse Merenwijk

LEIDEN - Bewoners van de Merenwijk in Leiden gaan er gezamenlijk voor zorgen dat hun buurtplein groener én gezelliger wordt. Het is de bedoeling dat buurtbewoners van de wijk daardoor meer met elkaar in contact komen. Bovendien zorgt de tuin ervoor dat er wat meer groen tussen de flats komt.

De buurttuin aan het Valkenpad werd maandagochtend officieel geopend in het bijzijn van wethouder Paul Laudy en een flink aantal buurtbewoners. Samen met een van de initiatiefnemers trekt wethouder Laudy een zeil van een bordje met daarop de naam van de buurttuin: Oase.

'Dit is hartstikke goed voor de natuur', zegt wethouder Laudy. 'We willen graag meer groen in plaats van stenen in onze stad. Daarnaast zorgt méér groen in een wijk ook gewoon voor betere een uitstraling vindt de gemeente.'



Ontmoetingsplein

De gemeente Leiden faciliteert meer groen in de wijken, maar de bewoners moeten zelf aan de bak voor de aanleg en het onderhoud van de tuin. Initiatiefnemer Hans Botermans is trots dat de buurttuin nu een feit is. 'Het moet ook een ontmoetingsplek worden', zegt hij. 'Dus ik hoop ook dat de mensen vanuit de flats straks gaan zien hoe leuk deze tuin is.'

