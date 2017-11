Chauffeur hoort maximale werkstraf eisen na dodelijk ongeval op A4

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist tegen een 46-jarige vrachtwagenchauffeur uit Lelystad een werkstraf van 240 uur vanwege een dodelijk ongeval op de A4 bij Leidschendam op 13 november 2015. Een 81-jarige vrouw uit Voorburg overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De chauffeur reed met zijn vrachtwagen ’s nachts reed richting Den Haag en miste twee matrixborden waarop de maximumsnelheid werd verlaagd tot eerst 70 kilometer en vervolgens tot 50 kilometer per uur. Hij reed nog 85 kilometer per uur toen hij plots moest remmen voor een file. De vrachtwagen botste tegen een Renault, die door de klap weer tegen een BMW botste. De 81-jarige vrouw zat in de Renault. Een andere inzittende van deze auto liep ribbreuken en hersenletsel op.

'Tot vandaag de dag kan ik niet bedenken hoe ik die matrixborden heb kunnen missen', zei de chauffeur uit Lelystad maandag in de Haagse rechtbank. Hij was achter het stuur niet met zijn telefoon bezig. Ook was hij goed uitgerust, en zat hij niet te eten of te drinken. 'Ik ben uit alle macht gaan remmen toen ik de file zag, maar het was helaas te laat.'

Maximale werkstraf

Volgens de officier van justitie is de man toch 'aanmerkelijk onvoorzichtig' geweest. Hij eiste maandag een werkstraf van 240 uur tegen de chauffeur. Dat is de maximale werkstraf die de rechtbank kan opleggen. Daarnaast vindt de officier dat de chauffeur zijn rijbewijs één jaar zou moeten inleveren als hij opnieuw in de fout gaat. Zolang de trucker uit Lelystad geen nieuwe ongevallen veroorzaakt, zou hij mogen blijven rijden.

De advocaat van de chauffeur pleitte er ook voor dat de chauffeur zijn rijbewijs houdt. Als de rechtbank zijn rijbevoegdheid toch intrekt, betekent dat meteen het einde van zijn carrière achter het stuur, meende de advocaat. Zijn werkgever zou hem dan kunnen ontslaan.