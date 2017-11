Overvaller tankstation Delft moet psychisch worden onderzocht

DELFT - Delftenaar Puya A (33) die wordt verdacht van een gewapende overval op een tankstation in Delft, moet nader psychologisch worden onderzocht. Dat heeft de Haagse rechtbank maandag bepaald. A. zou in augustus van dit jaar een tankstation van BP in de Delftse wijk Voorhof hebben overvallen.

Op 6 augustus dook een overvaller, met zwarte doek voor z'n gezicht, plotseling op voor de caissière van de Delftse pomp, druk zwaaiend met een vleesmes: 'Vijftig, briefjes van 50!'. Nadat de caissière een stapeltje neerlegde, griste de overvaller het weg en verdween hij even snel als hij gekomen was.

Eerder op de avond had iemand het kenteken van een verdachte auto in de buurt van de pomp doorgegeven aan de politie. De politie probeerde de bestuurder van die auto aan te houden. Hij gedroeg zich zo agressief, dat agenten besloten om hun pepperspray in te zetten. Toch wist hij met hoge snelheid weg te rijden.



Wildwestrit

Wat er volgde, was een levensgevaarlijke wildwestrit vanaf de Surinamestraat tot aan de Van Embdenstraat in Delft. Daar reed de politie de Peugeot klem. Daarna trokken agenten hun pistool. Daarmee werd voorkomen dat de man opnieuw zou wegscheuren richting de snelweg. De bestuurder bleek verdachte Puya A. te zijn. Hij had dezelfde gestalte als de overvaller van de pomp, zei de cassière later.

'Dat kan wel zijn, maar ik was het niet!', hield de verdachte maandag vol. Hij gaf toe met zijn auto in de buurt van het pompstation te zijn geweest. Maar dat was alleen om zijn moeder te bezoeken die daar in de buurt woont. Dat hij bij zijn aanhouding hard was weggereden, kwam door cocaïnegebruik. 'Ik lijd daardoor aan paniekaanvallen', aldus A.



Depressies

De verdachte, die ook terechtstond voor de mishandeling van zijn vader, bleek een lang strafblad te hebben. De op zijn 5de uit Iran gevluchtte A. zou een nare jeugd vol huiselijke ruzies hebben beleefd. Hij zou verslaafd zijn geraakt aan harddrugs, die hij innam tegen depressies. 'Maar nu wil ik van de drugs af komen', sprak de man huilend. 'Anders maak ik er een eind aan.'

Tot een strafeis kwam het maandag nog niet. De rechtbank wil eerst meer weten over de psychische toestand van de verdachte, voordat met de behandeling van de strafzaak kan worden verder gegaan.

