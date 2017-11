Stadsorganist Alphen krijgt onderscheiding

ALPHEN AAN DEN RIJN - Stadsorganist Simon Stelling heeft afgelopen weekeinde de erepenning van de gemeente Alphen aan den Rijn uitgereikt gekregen. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Liesbeth Spies.

De gemeente Alphen aan den Rijn besloot Stelling de penning uit te reiken voor zijn jarenlange inzet als organist van het bijzondere Steinmeyer-orgel, dat in de Alphense Adventskerk staat. 'Dit doet me heel goed,' zei de organist na afloop. 'Ik houd ontzettend van Alphen. En natuurlijk is het een prachtig orgel. Dat is voor mij heel bijzonder.'

De Alphense erepenning werd uitgereikt tijdens het felicitatieconcert dat Stelling gaf ter gelegenheid van een Franse onderscheiding, die hij afgelopen zomer al in ontvangst mocht nemen. Hij kreeg toen de gouden medaille van La Société Académique 'Arts-Sciences-Lettres'. Dat is een prijs voor mensen die zich hebben ingezet voor de verspreiding van de Franse kunsten, wetenschap of literatuur.

