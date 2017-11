Ben uit Gouda raakte na verhuizing boeken van bevriende schrijver Dirk Coster kwijt

GOUDA - Je kent het wel... je gaat verhuizen en je bent na de verhuizing opeens van alles kwijt. Ben Schaareman uit Gouda ging verhuizen en verloor twee boeken van zijn favoriete schrijver. SuperDebby helpt hem met zijn zoektocht.

Dirk Coster is niet zomaar een schrijver voor Ben. Hij was vroeger een familievriend van de ouders van Ben. Ben ging vaak mee naar de lezingen van Dirk Coster en sinds de eerst lezing is hij een groot liefhebbber geworden van de schrijver.

Hij heeft al een hele verzameling van zijn boeken. Maar tot zijn vebazing miste hij nog twee titels: 'Het leven en sterven van Willem van Oranje' en 'Het dagboek van de Heer van der Putten'.

Heb jij deze boeken toevallig in de kast staan? Dan kun je Ben heel erg blij maken! Mail naar superdebby@omroepwest.nl