World Children's Day, kinderen voor één dag 'de baas'

DEN HAAG - Kinderen in 130 landen in heel de wereld hadden het maandag eventjes voor het zeggen tijdens de allereerste World Children's Day. Deze dag is in het leven geroepen om kinderen de mogelijkheid te geven om zich uit te kunnen spreken over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Ook bij UNICEF Nederland in Den Haag konden kinderen hun hart luchten.

Van New York tot Delhi en van Amman tot Kaapstad overal namen kinderen de volwassen wereld over. Er vonden take-overs plaats in de VN-gebouwen in Genève en New York, in het Europees Parlement, bij presidenten (onder andere in Frankrijk, Chili en Luxemburg) en bij voetbalclubs als FC Barcelona en Galatasaray. Maar ook bij bedrijven zoals Facebook, LEGO en Unilever en bij honderden kranten en radio- en televisieshows waren kinderen voor een keer de baas.

Iedere organisatie die vandaag meedeed aan World Children's Day deed dat op haar eigen manier. Zo ging op het kantoor van UNICEF in Den Haag het personeel speeddaten met een jongerenpanel om zo te horen wat er allemaal leeft onder de jeugd. De directeur van UNICEF geeft toe dat er zelfs bij de kinderrechtenorganisatie vaak meer gepraat wordt over kinderen dan met kinderen. Directeur Suzanne Laszlo: 'Op het moment dat je niet constant met kinderen in gesprek bent, ga je voor ze denken en dat gevaar zit er zeker in.'



'Mening van een kind kan verfrissend zijn'

En dat is iets wat de jongerenpanelleden jammer vinden. Want de mening van een kind kan zeer waardevol zijn vindt jongerenpanellid Max: 'Wij hebben vaak geen financiële agenda bij iets, of andere externe factoren die onze mening vormen. In ieder geval een stuk minder dan bij volwassenen. Dus ik vind dat een kind met zijn mening iets nieuws, iets vers en iets anders toevoegt aan een uiteindelijk besluit.'

Ook panellid Izy is het daar mee eens. Zij heeft nog wel een idee hoe UNICEF jongeren beter kan aanspreken en betrekken bij de organisatie. Izy: 'Ik denk bijvoorbeeld dat we social media veel meer kunnen inzetten, zoals bijvoorbeeld vloggers vragen om zich met UNICEF bezig te houden, zodat kinderen meer bekend worden wat kinderenrechten zijn en wat Unicef doet.



Een keer per jaar goed naar kinderen luisteren is een begin

De vraag is wat één keer per jaar luisteren naar kinderen de wereld echt gaat veranderen. Maar zo redeneert UNICEF Nederland, er is in ieder geval een begin gemaakt!

