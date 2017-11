Opnieuw agent aangehouden vanwege lekken van informatie

DEN HAAG - Een 61-jarige agent van de politie-eenheid Den Haag is maandagmiddag aangehouden op verdenking van het lekken van informatie. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag.

De man wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het onderzoek loopt nog. Om deze redenen kan het OM, dat het onderzoek leidt, op dit moment niet meer informatie verstrekken.

Eind oktober werd ook een politiemedewerker opgepakt wegens schending van het ambtsgeheim. Ook toen werd de functie niet bekend gemaakt en wilde het OM geen verdere mededelingen doen.



Wilders

Enkele maanden geleden werd een Haagse agent opgepakt voor wat officieel het schenden van het ambtsgeheim heet. De man volgde van half 2016 tot en met februari 2017 een opleiding aan de politieacademie en liep in de maanden januari en februari stage bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Daar liep hij mee in het bewakingsteam van PVV-leider Geert Wilders. Na februari ging de man volgens het OM weer weg bij de DBB en keerde hij terug naar de eenheid Den Haag.

Het is niet bekend of er een verband is met de nieuwe arrestatie.

