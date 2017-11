Pinpas van 11-jarige jongen gestolen in Madurodam

DEN HAAG - Het zakgeld van een 11-jarige jongen is door twee zakkenrollers gebruikt bij McDonalds en bij een speelautomatenhal op Scheveningen. Zijn pinpas is samen met de mobiele telefoon van zijn vader gestolen tijdens hun bezoek aan Madurodam. Er zijn beelden van een man en een vrouw die de pas gebruiken.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 21 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De jongen is op zondag 27 augustus met zijn vader en wat anderen in Madurodam. Aan het eind van de middag ontdekken ze dat een mobiele telefoon uit hun rugzak is verdwenen. Ook de pinpas van de jongen, die in het hoesje van de telefoon zat, is weg. In eerste instantie denken ze niet aan diefstal en gaan ze nog in het park op zoek naar de spullen.

Dat de telefoon en de pinpas zijn gestolen, blijkt als de vader van de jongen zijn rekening bekijkt. Op dat moment zijn er al meerdere transacties gedaan met de pinpas, door middel van contactloos betalen. Er is iets afgerekend bij McDonalds op de Strandweg en twee keer bij speelautomatenhal Hommerson Funland aan de Gevers Deynootweg.



Man en vrouw in beeld

Bij Hommerson Funland komen een man en een vrouw in beeld die betalen met de pinpas. De vrouw is gebruind, heeft donker half lang haar en draagt een zwart shirt met openingen op de rug. De man is blank, draagt een zwart shirt met opdruk en een zwarte pet met een opdruk.



Herkent u de man en vrouw?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem