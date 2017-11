Zwangere vrouw flink mishandeld bij beroving IJzerwerf Den Haag

DEN HAAG - Een 31-jarige zwangere vrouw is begin november flink mishandeld bij een beroving aan de IJzerwerf in Den Haag. Ze is uit een auto getrokken en de daders zijn er vandoor gegaan met haar tas. Met de baby gaat het goed en met de vrouw naar omstandigheden ook. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 21 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De vrouw zit op zaterdagavond 4 november rond 20.45 uur samen met een man in een auto op een parkeerplaats aan de IJzerwerf in Den Haag. Ze zijn bij een bruiloft geweest en praten nog even na. Plotseling wordt de deur aan de kant van de vrouw open getrokken en ze wordt hardhandig uit de auto gesleurd.

Ze maakt zich zo klein mogelijk om haar buik te beschermen. De man die in de auto zit probeert de vrouw te beschermen. Uiteindelijk rennen de twee daders weg met de tas van de vrouw. Ze stappen in een kleine, donkere personenauto en rijden weg.



Kneuzingen en schaafwonden

De vrouw gaat na de beroving meteen naar het ziekenhuis en daar blijkt dat alles in orde is met haar baby. Zelf heeft ze blauwe plekken, kneuzingen en schaafwonden opgelopen. De tas die de daders hebben meegenomen is zwart met zilveren letters en van het merk Michael Kors. Mogelijk heeft u de tas ergens gevonden of weet u waar die nu is.

De daders reden in een kleine, donkere personenauto. Die is weggereden richting de Zinkwerf. De politie hoort het graag als u de auto of de beroving aan de IJzerwerf in Den Haag heeft gezien of als u informatie over de daders heeft.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem