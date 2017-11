Kluis vol geld gestolen bij woninginbraak Erasmusweg Den Haag

DEN HAAG - Een flinke strop voor de bewoner van een huis aan de Erasmusweg in Den Haag: bij een inbraak wordt een kluis met daarin een groot geldbedrag gestolen. De inbrekers lijken specifiek te hebben gezocht en hebben gewacht tot de bewoner is vertrokken, zo blijkt uit bewakingsbeelden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 21 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De inbraak vindt plaats op donderdagavond 9 maart. Een uur voor de inbraak zijn de drie verdachten al in de buurt van de woning aan de Erasmusweg. Eén van hen rijdt in een Mercedes bestelbus, twee anderen vermoedelijk in een Opel Corsa of Astra. De mannen lopen wat heen en weer en lijken de woning in de gaten te houden.

Op een gegeven moment verlaat de bewoner zijn huis. Hij wacht aan de overkant van de weg op iemand die hem komt ophalen. Eén van de inbrekers loopt op dat moment zelfs langs hem. Als de bewoner is vertrokken, komen de inbrekers in actie. De man die uit de Mercedes is gekomen loopt terug naar zijn auto, de twee anderen breken daadwerkelijk in.



Huis doorzocht

Eén van de inbrekers loopt met een groot, rechthoekig voorwerp naar de achterkant van de flat. Dat is een soort schot dat later wordt teruggevonden bij de keukendeur. Vervolgens is te zien dat de gordijnen dicht worden gedaan. Even later haalt één van de mannen de Opel op en parkeert die op de stoep voor de flat..

Op de beelden is te zien hoe twee mannen uit de flat komen en een voorwerp in hun handen hebben. Dat is vermoedelijk de kluis. Die wordt achterin de auto gezet en ze rijden over de stoep weg.



Herkent u de mannen of de auto’s?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem