Familie hoopt op levensteken van vermiste Peter Geurts uit Gouda Peter Geurts. Foto: Politie Peter reed op een soortgelijke fiets, maar dan met blauwe fietstassen achterop. Foto: Politie

GOUDA - De 54-jarige Peter Geurts uit Gouda is al ruim vier weken vermist. Ondanks diverse zoekacties van de politie en de familie is er nog geen spoor van hem gevonden. De politie is daarom dringend op zoek naar mensen die Peter na maandag 23 oktober nog hebben gezien of gesproken.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 21 november. Meer zaken zijn hier te vinden. Peter Geurts is secretaris van wijkvereniging Achterwillens in Gouda. Op maandag 23 oktober om 15.30 uur vertrekt hij op de fiets vanaf het wijkcentrum aan de Sluismeesterslag. Daarna brengt hij mogelijk nog een bezoek aan de Albert Heijn aan het Middenmolenplein. Hij komt die avond niet thuis en de volgende dag geeft zijn zoon hem als vermist op. “Het is niks voor mijn vader om zomaar een nacht niet thuis te komen. Hij heeft geen plek waar hij heen kan. Ik wist gelijk dat er iets niet goed was’, zegt zijn zoon Peter jr. Annita van der Ree, de ex-vrouw van Peter, vult aan: ‘Er kan van alles gebeurd zijn. Hij kan niet goed geworden zijn. Hij kan ergens verward buiten Gouda lopen… ze zeggen: geen nieuws is goed nieuws. Maar ik heb een zwaar hoofd.’

Signalement Peter Peter Geurts is 54 jaar, 1.90 meter lang en hij heeft een mager postuur. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij een zwart bomberjack en een zwarte trainingsbroek van Adidas met rode, gele en groene strepen. Hij reed op een blauw/gouden elektrische fiets van Gazelle, met blauwe fietstassen achterop. Mogelijk heeft u die fiets na maandag 23 oktober nog ergens zien staan. De politie houdt met meerdere scenario’s rekening: onder andere een misdrijf, een ongeluk of een vrijwillige verdwijning. Er zijn meerdere zoekacties op verschillende plaatsen geweest, maar nog zonder resultaat. Daarom is de recherche dringend op zoek naar mensen die Peter Geurts na maandag 23 oktober nog hebben gezien of gesproken. Ook informatie over zijn eventuele huidige verblijfplaats is welkom.

Heeft u informatie? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem