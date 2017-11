Luis Jeisson Perea Gomez (33) al sinds begin september vermist

DEN HAAG - De van oorsprong Colombiaanse Luis Jeisson Perea Gomez is al sinds begin september vermist. Zijn familie maakt zich grote zorgen om hem. De politie tast in het duister over zijn huidige verblijfplaats en hoopt op tips.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 21 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De roepnaam van de 33-jarige man is Jeisson. Hij komt uit Den Haag en verblijft regelmatig in de Paleistuin. Vrienden en familie wisten hem daar altijd wel te vinden, omdat het min of meer zijn vaste stek was. Sinds maandag 4 september hebben bekenden niets meer van hem vernomen.

Jeisson heeft psychische problemen en gebruikt medicijnen om daarmee om te kunnen gaan. Het is de vraag of hij zijn medicijnen de afgelopen maanden heeft gebruikt. Hij kan in dat geval onberekenbaar worden en daarom wil de politie zo snel mogelijk weten waar hij is.



Flyeractie

De politie heeft naar Jeisson gezocht en zijn familie heeft geflyerd in verschillende steden in Nederland, België en Frankrijk, maar nog zonder resultaat. Daarom komt de recherche graag in contact met mensen die Jeisson na 4 september nog ergens hebben gezien of gesproken. Ook informatie over zijn huidige verblijfplaats is welkom.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem