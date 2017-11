Team Brunel 24 uur 'van de radar'

DEN HAAG - Het Nederlandse Team Brunel is sinds maandagmiddag 24 uur lang onzichtbaar voor tegenstanders en fans van de Volvo Ocean Race. Door deze zogenoemde 'stealth mode' hopen schipper Bouwe Bekking en zijn team winst te boeken in de tweede etappe van de Volvo Ocean Race richting Kaapstad.

Het Team Brunel lag vorige week nog virtueel aan kop, maar moest deze positie weer afstaan aan het Spaanse Mapfre. De boten zijn nu ruim twee weken onderweg vanuit Lissabon en hebben minder dan 2.000 zeemijlen te gaan tot de finish.

De Britse Abby Ehler gaf vlak na het aanzetten van de stealth mode de volgende uitleg: 'Ik denk dat de meest routeprogramma's suggeren dat de Noordelijke route de beste route is om te volgen. Onze navigator wil graag naar het Zuiden. Doordat we nu onzichtbaar zijn is het voor de rest een gok welke optie we kiezen en waar we naar toe gaan. We hopen dat de rest niet met ons meekomt en dat we de enige zijn die voor deze route kiezen.'



Winst pakken

Schipper Bekking is tevreden met de huidige positie: 'We proberen onszelf continu zo te positioneren dat we winst kunnen pakken daar waar mogelijk. Tegelijkertijd is het ook een kwestie van verdedigen, je positie consolideren. Zoals zondagochtend toen wij gijpten en eigenlijk weer weg voeren van Kaapstad.'

Dinsdagmiddag om 14.00 uur zal Team Brunel weer terugkeren in de positierapporten en wordt duidelijk of het inzetten van de stealth mode winst heeft opgeleverd. De finish van de tweede etappe in Kaapstad wordt tegen het weekend verwacht. De finish van de Volvo Ocean Race is eind juni in de haven van Scheveningen.