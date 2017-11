FC Lisse en trainer Robbert de Ruiter twee jaar langer met elkaar door

LISSE - Contractnieuws uit de bollenstreek. Robbert de Ruiter en FC Lisse hebben besloten langer met elkaar door te gaan. De samenwerking tussen de trainer en de tweededivisieclub is met twee jaar verlengd.

'Het advies vanuit de technische commissie was duidelijk: verlengen', reageert voorzitter Leon Annokkee op de website van de club. 'Ook de spelers hebben via een enquête en via de spelersraad laten weten goed te kunnen werken met Robbert en zijn staf.'

De komende jaren hoopt FC Lisse samen met De Ruiter, voormalig speler van FC Den Haag, 'door te groeien naar een stabiele speler op het hoogst mogelijke amateurniveau, de tweede divisie'. Op dit moment staat Lisse in die competitie op de elfde plaats.



Promotie

De Ruiter staat sinds oktober 2015 aan het roer bij de Lissenaren. Afgelopen seizoen promoveerde hij met de ploeg van de derde divisie naar de tweede divisie.

