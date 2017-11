Katwijk verlengt met 'gewilde' topscorer Marciano Mengerink

KATWIJK - De kogel is door de kerk. Marciano Mengerink draagt ook de komende seizoenen het shirt van Katwijk. De goaltjesdief stond in het vizier van andere voetbalclubs, maar heeft uiteindelijk toch voor Katwijk gekozen. Hij heeft een tweejarig contract getekend, met een optie voor een derde seizoen.

De kans om bij Katwijk aan zijn maatschappelijke toekomst te werken, heeft de doorslag gegeven. In een eerder interview met Omroep West liet Mengerink doorschemeren dat erg belangrijk te vinden. 'Het gaat om het totaalplaatje.'

De afgelopen weken waren er speculaties over een eventueel vertrek van de spits. Met name Spakenburg zou interesse in hem hebben gehad.



Topscorer

Mengerink kwam in 2014 over van het Engelse FC Barnet. Op dit moment is hij samen met Danny van den Meiracker topscorer van de tweede divisie. Beide spelers hebben tot nu toe elf keer gescoord. Katwijk is de koploper van de tweede divisie.

