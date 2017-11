Haagse Stadspartij wil fors investeren in cultuur

DEN HAAG - De Haagse Stadspartij pleit voor 'veel meer' investeringen in cultuur. 'Wij zetten ons heel hard in voor cultuur. Dat is absoluut een punt waar wij ons in de komende campagne in zullen onderscheiden,' zei lijsttrekker en wethouder Joris Wijsmuller maandagavond in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Wijsmuller was samen met fractievoorzitter Peter Bos te gast in de radio-uitzending vanwege het twintigjarig bestaan van de Haagse politieke partij.

Op de vraag van presentator Tjeerd Spoor over hun verkiezingsplannen, antwoordde de lijsttrekker: 'De vorige periode hebben we veel bezuinigingen gezien. Afgelopen periode is een klein beetje daarvan hersteld, maar er moet eigenlijk veel meer in worden geïnvesteerd, want cultuur is zo belangrijk voor de stad.' De uitspraak van Wijsmuller is opmerkelijk, omdat hij als wethouder juist de subsidie van 2 miljoen euro aan de Haagse Toneelgroep de Appel stopzette. Daardoor hield de theatergroep op met bestaan.

Duurzaamheid

Een belangrijk thema is volgens Wijsmuller 'de stedelijke opgave', oftewel, de strijd om de ruimte. 'Hoe ga je om met de ruimte en bereikbaarheid?' Maar duurzaamheid is volgens hem nóg belangrijker. 'Heel veel manieren waarop we de samenleving inrichten, hangen uiteindelijk samen met de klimaatverandering.' Verder wil hij 'meer diversiteit in de stad op allerlei gebieden mogelijk maken'.

De lijsttrekker wil de stad samen met de bevolking verbeteren, door inwoners meer mee te laten praten bij besluiten die de politiek neemt. 'Het motto 'Vertrouwen op Haagse Kracht' hebben wij hoog staan. Wij doen alles voor de stad, liefst ook van onderop. We willen juist de initiatieven uit de stad ook een plek geven.'

'Nooit begonnen om de macht te grijpen'

Fractievoorzitter Bos: 'Wij zijn de Haagse Stadspartij nooit begonnen om de macht te grijpen. Het gaat er ons om dat de mensen in de stad naar eer en geweten op ons stemmen en op ons kunnen vertrouwen dat wij ons werk doen in de raad. Of wij dan vier, vijf of zes zetels krijgen, is niet het allereerste uitgangspunt.'

Wijsmuller ziet een tweede termijn als wethouder wel zitten: 'Ik ben inderdaad beschikbaar om voor de stad alles te geven. Alles voor de stad, al twintig jaar lang.'

