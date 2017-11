Deel dit artikel:











RIVM: 'Drinkwater bevat onderdeel van GenX, maar is wel veilig' (Foto: ANP)

DEN HAAG - In het drinkwater in delen van onze regio komt de mogelijk gevaarlijke stof GenX nergens in hoeveelheden voor die schadelijk kunnen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het instituut heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de stof FRD-903, een onderdeel van GenX.

Het spul wordt geloosd door het chemische bedrijf Chemours in Dordrecht. Daarvoor heeft het bedrijf een vergunning van de provincie. Nadat in Dordrecht en omgeving onrust was ontstaan door de lozing van GenX deed het RIVM onderzoek naar de aanwezigheid van FRD-903 in al het drinkwater in Nederland. In drinkwater van de bedrijven Oasen (Hollands-Midden), Evides (Midden-Delfland, Westland, Delft en Wateringse Veld) en Dunea (Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek) zijn minieme hoeveelheden FRD-903 gevonden. Volgens het RIVM is het 'nu overal veilig om het drinkwater te drinken'.