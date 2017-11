West Wekker: Familie Mitch 'hevig teleurgesteld' en agent aangehouden na lekken

REGIO - Goedemorgen! Klaar voor een nieuwe dag? De familie van Mitch Henriquez is 'hevig teleurgesteld' over de eis van het OM. En ken je apenkooien nog uit je jeugd? Het is nu weer een hype onder volwassenen. Dit is de West Wekker!

1. Familie van Mitch Henriquez hevig teleurgesteld in eis van Openbaar Ministerie

Ontzet en ontstemd. Dat is de eerste reactie van de familie van Mitch Henriquez op de eis van het Openbaar Ministerie tegen de twee verdachte agenten gistermiddag. Dat is te lezen op de website van hun advocaat Richard Korver.

2. Legendarisch 'apenkooien' nu ook voor volwassenen

Wie heeft het niet gedaan vroeger, apenkooien? In de laatste gymles voor de vakantie lekker met alle toestellen spelen, er overheen rennen en klimmen zonder dat de gymleraar vertelt wat je doen moet. Iedereen die heimwee heeft naar die tijd heeft sinds gisteren de kans een avondje retro te doen: apenkooien voor volwassenen in Leiden.

3. Haagse Stadspartij wil fors investeren in cultuur

De Haagse Stadspartij pleit voor 'veel meer' investeringen in cultuur. 'Wij zetten ons heel hard in voor cultuur. Dat is absoluut een punt waar wij ons in de komende campagne in zullen onderscheiden,' zei lijsttrekker en wethouder Joris Wijsmuller gisteravond in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

4. Opnieuw agent aangehouden vanwege lekken van informatie

Een 61-jarige agent van de politie-eenheid Den Haag is maandagmiddag aangehouden op verdenking van het lekken van informatie. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag.

5. RIVM: 'Drinkwater bevat onderdeel van GenX, maar is wel veilig'

In het drinkwater in delen van onze regio komt de mogelijk gevaarlijke stof GenX nergens in hoeveelheden voor die schadelijk kunnen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het instituut heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de stof FRD-903, een onderdeel van GenX.

Weer:

De temperatuur loopt vandaag geleidelijk op tot 12 of 13 graden. De wind komt uit het zuiden of zuidwesten.

Vandaag op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel. In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.





In deze aflevering:

- Duidelijke beelden van een man en een vrouw die gebruik maken van het zakgeld van een jongen van 11. Zijn pinpas werd gestolen tijdens een bezoek aan Madurodam.

- Een woninginbraak aan de Erasmusweg in Den Haag. Hierbij werd een kluis met daarin een flink geldbedrag gestolen. De verdachten en hun auto's zijn gefilmd.

- Een overval op een man en vrouw die in hun auto zaten op een parkeerplaats aan de IJzerwerf in Den Haag. De vrouw was zwanger en werd flink mishandeld door de overvallers.

- Twee vermissingen. De politie vraagt hulp bij het onderzoek naar de 33-jarige Luis Jeisson Pera Gomez uit Den Haag en de 54-jarige Peter Geurts uit Gouda.