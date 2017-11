Legendarisch 'apenkooien' nu ook voor volwassenen

LEIDEN - Wie heeft het niet gedaan vroeger, apenkooien? In de laatste gymles voor de vakantie lekker met alle toestellen spelen, er overheen rennen en klimmen zonder dat de gymleraar vertelt wat je doen moet. Iedereen die heimwee heeft naar die tijd heeft sinds maandag de kans een avondje retro te doen: apenkooien voor volwassenen in Leiden.

Initiatiefneemster is Cleody van der Eijk. Normaal gesproken geeft zij als trainer bootcamps buiten, maar omdat de winter in aantocht is heeft ze iets anders bedacht. Het idee om te gaan apenkooien ontstond eigenlijk spontaan. Zo'n 25 mensen van allerlei verschillende leeftijden hebben zich aangemeld voor dit avondje apenkooien.

Van oudsher is apenkooien een kinderspel met hindernissen voor jonge mensen, maar de volwassenen lijken daar hun hand niet voor om te draaien. 'Ik heb totaal geen last van ouderdom', vertelt een deelnemer.