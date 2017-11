'Niet klaar met Raemon Sluiter', Kiki Bertens zet samenwerking met tenniscoach voort

WATERINGEN - Kiki Bertens zet de samenwerking met haar coach Raemon Sluiter voort. Dat maakte de tennister uit Wateringen dinsdagochtend bekend.

Bertens heeft een lastig jaar achter de rug, met wisselvallige resultaten. In oktober stelde Sluiter zijn positie openlijk ter discussie en leek een breuk dichtbij.

Maar in het AD en De Volkskrant laat Bertens dinsdag weten dat ze 'niet klaar was met Sluiter, maar meer met het tennis'. Dit had te maken met het feit dat ze dit jaar vaak vroeg in toernooien werd uitgeschakeld en worstelde met zichzelf. Ze voelde zich 'ongelukkig op de baan'. Coach Sluiter probeerde haar telkens op te beuren, maar kreeg naar eigen zeggen geen vat op haar.



'Het is nog niet klaar'

Tijdens een vakantie op Bali vond Bertens de motivatie voor het nieuwe tennisjaar terug. Ook Sluiter kwam tot de conclusie dat het 'nog niet klaar was'. Ze hebben wel afgesproken een aantal zaken anders aan te pakken. Zo beseft Sluiter dat hij 'te hard voor Bertens is geweest'.

