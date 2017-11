Deel dit artikel:











Weer filerecord tijdens ochtendspits: 'Het wordt een beetje standaard' File op de A4 vlakbij Leiden (Foto: ANP)

REGIO - Filerecords zijn niet lang houdbaar in deze tijd van het jaar. Door druilerig weer en een reeks ongelukken stonden automobilisten dinsdag opnieuw stil in de drukste ochtendspits van het jaar. Een dag eerder was dat ook al zo.

Volgens de ANWB stond maandag op de Nederlandse wegen 889 kilometer file, dinsdag was dat op het hoogtepunt 894 kilometer. In onze regio liep het flink vast op de A4, A44, A12, A20 en de N11. De VerkeersInformatieDienst, die alleen de files op snelwegen bijhoudt, turfde 430 kilometer. November is traditioneel een drukke maand voor het verkeer. 'Veel mensen nemen zo vlak voor de feestdagen geen vakantie meer, dus zijn nagenoeg alle forenzen onderweg. Ook het weer speelt een flinke rol van betekenis', verklaart de VID. 'Het is een beetje standaard aan het worden', beaamt een woordvoerder van de ANWB.