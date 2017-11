Deel dit artikel:











Sint kan inslaan op speelgoedruilbeurs! Recycle Piet

DEN HAAG - Uitpuilende kasten, speelgoed waar nauwelijks meer mee wordt gespeeld... voor de meeste ouders is dit heel herkenbaar. En dan is nu ook Sinterklaas weer in het land. Dus hop: weer nieuw speelgoed erbij. Dat kan anders, dacht Elsa Verhoeven, dus organiseerde ze de speelgoedruilbeurs.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Elsa Nieuwerf uit Den Haag was al langer bezig met milieubewust leven, maar de geboorte van haar zoontje Mare opende haar ogen. Elsa vertelt: 'Ongelofelijk als je ziet hoeveel spullen je aanschaft voor een kind gedurende het jaar en vooral in de Sinterklaasperiode. Speelgoed waar vaak maar kort mee wordt gespeeld.' Daarom besloot Elsa een ruilbeurs op te zetten. De opvang van haar zoontje, Perron 07, wilde meteen meewerken. Op 25 november is het zover: Iedereen kan 's morgens speelgoed inbrengen en vervolgens wordt begin van de middag begonnen met het ruilen. De inbrenger krijgt een waardebon waarmee geruild kan worden. Gevarieerd aanbod





Ook ouders van wie de kinderen niet op Perron 07 zitten zijn van harte welkom om naar de ruilbeurs te komen. 'Des te groter en gevarieerder het aanbod. Het zou mooi zijn als op die manier speelgoed ook echt gerycled wordt.' Heb jij speelgoed wat je wilt ruilen? De speelgoedruil is op 25 november van 10 en 16 uur in Perron 07 aan de Roggeveenstraat 2. Iedereen kan tussen 10 en 12 uur spullen inbrengen.