Niet meer cash betalen bij buschauffeur of trambestuurder HTM

Een betaalautomaat in de nieuwe Avenio-stadstram in Den Haag (Foto: HTM)

DEN HAAG - Vanaf het najaar van 2018 kun je niet langer bij buschauffeurs en trambestuurders van HTM met contant geld een kaartje kopen. Hiermee wil het Haagse vervoerbedrijf de veiligheid verbeteren.

HTM investeert in automaten waarmee busreizigers kunnen betalen met hun pinpas en creditcard. In de tram komen automaten waarbij naast pinpas en creditcard ook met muntgeld kan worden betaald, hiervoor worden ook de oudere stadtrams aangepast. De trambestuurder kan de automaten niet openmaken. Daardoor kunnen overvallers geen buit meer maken in de tram of bus.

In mei 2016 kondigde de branchevereniging van ov-bedrijven OVNL het streven aan om per 1 januari 2018 geen contant geld meer te gebruiken. Deze datum bleek voor HTM niet haalbaar. Dit komt onder andere omdat de nieuwe apparatuur via een langdurig Europese aanbestedingsproject moest worden aangeschaft. Ook het inbouwen en testen van de betaalapparatuur tijd.



Digitaal kaartje

HTM introduceerde in maart 2017 een digitaal kaartje waarbij reizigers in een speciale app een kaartje konden kopen. Ook deze maatregel bevordert volgens HTM de veiligheid van de medewerkers omdat er minder contant geld in kas is.

