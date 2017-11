Vermissingszaak zwangere Deborah Rosiek weer terug bij af

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De Leidschendammer die twee jaar geleden werd opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij de verdwijning van Deborah Rosiek is geen verdachte meer in de zaak. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen de man geseponeerd. De zwangere Rosiek verdween in 2003 in Amsterdam.

Ruim 12 jaar na haar vermissing werd een verdachte aangehouden na een tip. De politie sprak van een mogelijke doorbraak. De Leidschendammer zat een jaar vast. Hij werd verdacht van moord en het wegmaken van een lijk. Eind vorig jaar werd hij vrijgelaten, maar hij was nog wel verdachte. Inmiddels is daar geen sprake meer van. De zaak is weer terug bij af.

Deborah Rosiek was 39 toen ze verdween. Ze was zwanger van een tweeling. Op 18 juni 2003 had ze een afspraak in het ziekenhuis voor een keizersnede, maar ze kwam daar nooit aan. Meerdere zoekacties, onder meer in recreatiegebied Het Twiske ten noorden van Amsterdam en rond het IJsselmeer, leverden niets op. Het OM denkt dat Deborah Rosiek is vermoord, maar haar lichaam is nooit gevonden.



Beloning uitgeloofd

Het onderzoek naar de verdwijning van Deborah Rosiek gaat door. Een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip blijft van kracht.