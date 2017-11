Deel dit artikel:











Hoor jij ook vreemde geluiden 's avonds? Foto: Gert-Jan Onderwater

REGIO - Stel: je ligt lekker in je warme bed tijdens deze steeds kouder wordende dagen. Plotseling hoor je vreemde geluiden of gek geschreeuw. Geen paniek! De kans is aanwezig dat je dan een vos hoort. De paartijd van het dier is op komst en daar horen bijzondere geluiden bij, vertelt bioloog Jaap Mulder aan Omroep West.

'Tijdens de paartijd gaat het mannetje op zoek naar een vrouwtje. Als je 's avonds heel stil bent, kun je ze mogelijk horen blaffen en schreeuwen. Dat is om hun territorium af te bakenen. Maar het kan ook dat de mannetjes aan het vechten zijn met elkaar.' De kans dat je de dieren daadwerkelijk in levenden lijve ziet, is volgens Mulder een stuk kleiner. 'Vossen zijn nachtdieren en gaan mensen het liefst uit de weg. Alleen, een aantal is tam. Dat komt omdat mensen die dieren vaak te eten gaven. En omdat een vos lui is, komt hij ook vaak terug op de plek waar hij gevoerd is. Dus díe vossen zijn wel goed te zien, maar dat is maar een klein aantal.'

Kortere nachten De paartijd valt globaal van december tot februari. Mulder: 'Als je echt vossen wilt zien, kun je het beste wachten tot mei/juni als de jongen geboren zijn. De nachten zijn dan ook korter. Als je dan 's avonds gaat wandelen, kun je een vos voedsel zien vangen.'