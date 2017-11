Basisschool laat peuters van 2,5 jaar toe

DEN HAAG - Als je 2,5 jaar oud bent zit je normaal nog thuis met je blokken en groentehapje. Maar leerlingen van de Van Ostadeschool in Den Haag niet. Ze zijn al ingeschreven op school en gaan vier dagdelen in de week van 8.30 tot 12.00 uur naar school. Dat is uniek in Nederland, aldus het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Normaal mogen kinderen pas ingeschreven worden op school als ze 4 jaar oud zijn. Vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig. Deze pilot is gericht op kinderen met een achterstand. Door al eerder echt onderwijs te geven, wordt gehoopt die achterstand in te halen. Er zijn nu zeven kinderen ingeschreven. Uiteindelijk kan dit doorgroeien naar zestien kinderen.

De Van Ostadeschool in de Haagse Schilderswijk heeft al meerdere keren het predicaat 'excellent' gekregen. Alleen excellente scholen mogen meedoen aan de pilot, maar tot nu toe is de Van Ostadeschool de enige die hierop is ingegaan, aldus een woordvoerder van het ministerie van onderwijs. Daarom is de Van Ostadeschool op dit moment uniek in Nederland.



Beter voorbereid op basisschool

De school is gevestigd in een buurt waar veel kinderen met een achterstand wonen. Voor de klas staat een afgestudeerde juf, die bij elk kind kijkt welke persoonlijke ontwikkeling hij of zij nodig heeft.

Het verschil met de voorschool is dat kinderen hier beter voorbereid worden op de basisschool, wat betreft ontwikkeling en dat de school nu zelf de regie voert over de kinderen. Donderdag is de officiële opening van de peuterklas.

