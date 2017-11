VIDEO: Within Temptation gaat op Europese tour: zo klonken ze in 2005

WADDINXVEEN - Within Temptation kondigde deze week aan weer door Europa te gaan touren. Een mooie aanleiding om terug te blikken. In 2005 stond de Waddinxveense band op Parkpop in Den Haag. We doken in ons videoarchief en vonden oude beelden.

In een zonovergoten Zuiderpark zong leadzangeres Sharon den Adel de longen uit haar lijf. De band trad op tijdens de 25-jarige jubilieumeditie van het gratis festival.

Vanaf oktober volgend jaar gaat Within Temptation op toernee door achttien landen in Europa. De tour komt na een lange pauze van de band. Dit komt doordat Sharon door een moeilijke periode gingen tijd voor zichzelf nodig had. Den Adel: 'Ik had tijd nodig om mezelf weer te vinden. Het heeft langer geduurd dan gedacht, twee jaar, maar ik ben er beter uitgekomen.'



Liefde voor muziek teruggevonden

Twee weken geleden lanceerde de frontvrouw nog haar soloproject 'My Indigo'. 'Mijn soloalbum heeft me geholpen mezelf en mijn liefde voor muziek terug te vinden', aldus Den Adel.

Het is de zevende tour van Within Tempation. Tijdens de tour komen ze drie keer in Nederland. Ze spelen in Amsterdam, Groningen en sluiten de tour eind december af in Tilburg.





