Rode rattenslang verstopt zich onder koelkast in Naaldwijk

NAALDWIJK - Melk, boter en een rode rattenslang? Een inwoner van Naaldwijk moet flink zijn geschrokken toen er een slang van onder haar koelkast verscheen. Gelukkig is de exoot niet giftig, maar hij kan wel flink bijten, zegt een medewerker van de Dierenambulance Den Haag tegen Omroep West.

Ze komen meestal voor in bomen op gebouwen onder stenen maar sinds dinsdag dus ook onder koelkasten. De Naaldwijkse die de slang dinsdag onder haar koelkast aantrof belde de dierenambulance. Zij vingen het beestje en brachten deze naar de dierenopvang.

De slang is dus niet giftig maar kan wel bijten. Een medewerker van de Dierenambulance raadt mensen aan niet zelf achter het beest aan te gaan, maar altijd de dierenambulance te bellen. 'Als je bent gebeten, zorg dan dat je de wond meteen goed ontsmet en haal altijd een tetanusprik voor de zekerheid', zegt de medewerker.



Met een sisser

De slang wordt in Nederland zelden in het wild gespot, het dier komt namelijk uit het Zuid-Oosten van Amerika. In het ergste geval geeft de rattenslang dus een flinke knauw maar gelukkig loopt het, net als in dit geval, meestal met een sisser af.

