Bert is al 55 jaar zijn trouwring kwijt en mist 'm elke trouwdag weer

PIJNACKER - Bert Tuk uit Rotterdam is iets heel dierbaars kwijtgeraakt. Bert werkte 55 jaar geleden op het veiling terrein in Pijnacker en verloor zijn trouwring. Hij mist zijn ring nog elke trouwdag.

Bert was werkzaam als servicemonteur aan heftrucks en kwam vaak op het veilingterrein. Als monteur moet je je vaak omkleden en Bert deed zijn trouwring altijd uit voorzorg af en deed het in het vakje van zijn portemonnee.

Op een dag kwam hij thuis en was hij zijn portemonnee kwijt. Dezelfde avond werden Bert en zijn vrouw Ina gebeld met het bericht dat zijn portemonnee gevonden was door een aantal kinderen. Alles zat er nog in... behalve zijn trouwring!

Bert loopt nu al 55 jaar zonder trouwring rond en mist hem nog steeds, vooral bij jubilea van zijn huwelijk.

In de ring staat de datum van de verloving: 25-12-'57 en de trouwdag 8-4-'59. Het gaat om een zogenoemde gouden 'kogelring'.

