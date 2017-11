Postbode is fiets kwijt

LEIDEN - Een postbode in Leiden is dinsdag zijn fiets kwijtgeraakt. Iemand heeft de postfiets gestolen, meldt de politie op Twitter.

De fiets stond op de hoek van de Prins Frederikstraat met de Koningstraat. 'Het is heel vervelend voor onze klanten als dit gebeurt', zegt een woordvoerder van PostNL. Het gebeurt volgens haar wel vaker dat een postfiets wordt gestolen. 'We hebben per dag zo'n 20.000 mensen aan het werk.'

Soms wordt de post later teruggevonden. 'Als we de post terugvinden, bezorgen we het later toch, met een uitleg wat er is gebeurd.'



Fiets was nieuw

De postbezorger had z’n fiets nog maar net, meldt PostNL. 'Hij lette daarom goed op. Toch is tijdens het postbezorgen de fiets helaas toch heel snel meegenomen.'

Volgens de woordvoerder gebeurde het in de tweede helft van z’n route en was er toen al een belangrijk deel van de post bezorgd. 'Er is nog gezocht naar de fiets en post in de directe omgeving. Helaas is er toen niets gevonden. De politie was ook snel geïnformeerd.'



Zwarte fiets met oranje posttassen

De postfiets die in Leiden is gestolen is zwart, heeft een dubbele stang en heeft zowel achterop als voorop grote oranje posttassen van PostNL. De fiets is van het merk BSP.