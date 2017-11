Deel dit artikel:











Eén tip over moord op Ahmad Mola Nissi Ahmad Mola Nissi. Foto: Politie De auto die is gebruikt bij de moord. Foto: Politie

DEN HAAG - De politie heeft na de uitzending van het opsporingsprogramma Team West één tip gekregen over de moord op de 52-jarige Iraniër Ahmad Mola Nissi. De leider van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz werd op 9 november vermoord in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag.

Team West toonde vorige week een foto van de vluchtauto van de schutter, die na de moord is achtergelaten op de Schenkweg in Den Haag. De BMW uit de 3-serie met het valse kenteken JJ-527-R was eind september gestolen in Berkel en Rodenrijs. De politie blijft op zoek naar meer informatie over de moord. Getuigen die hebben gezien dat de auto is achtergelaten of mensen die meer weten over een mogelijk motief worden alsnog gevraagd om zich te melden.