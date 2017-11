Het is opmerkelijk zacht voor de tijd van het jaar, maar niet lang meer: veel wind en regen onderweg

DEN HAAG - Het zal je vast wel opgevallen zijn: het is bijzonder zacht. Niet alleen overdag, maar vooral ’s nachts zijn de temperaturen bijzonder hoog voor de tijd van het jaar. Zo werd het afgelopen nacht niet koud dan zo'n 11 á 12 graden. 'Dat zijn eigenlijk de normale minimumtemperaturen van juni', vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. Maar lang kunnen we daar niet meer van genieten.

'Sommige mensen hebben hun winterdekbed dan ook alweer vervangen door een zomerdekbed, anderen twijfelen daar nog over. Toch is het geen gek idee, ook de komende nachten zal het nog zacht tot zeer zacht zijn', aldus de weerman.

Nu is het nog relatief zacht. Morgen wordt het ook een graad of 13. Er is dan eerst regen, maar later op de dag komt de zon tevoorschijn. Tot en met vrijdag blijf het zacht, maar het weekeinde ziet er heel anders uit.



Koek is op

Mizee: 'Dan is de koek op. Over koek gesproken, dan wordt het tijd voor warme chocolademelk. Het wordt misschien onstuimig, met veel wind en veel regen.'

De temperatuur gaat dan ook flink omlaag. 'Ja, dan krijgen we weer de normale waardes. Overdag acht graden en 's nachts een graad of drie', aldus de weerman.