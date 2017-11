Wereldpers massaal naar Den Haag voor uitspraak Joegoslavië-Tribunaal

DEN HAAG - Journalisten en fotografen van over de hele wereld komen deze week naar Den Haag. Niet voor het strand van Scheveningen of een kijkje op het Binnenhof, maar voor een belangrijke uitspraak van het Joegoslavië-Tribunaal. Het gaat om de uitspraak tegen de omstreden ex-generaal Ratko Mladic.

De nu 74-jarige Ratko Mladic was de bevelhebber van de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog die daar tussen 1992 en 1995 plaatsvond. Tegen Mladic is een levenslange celstraf geëist die terecht staat voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

De voormalig generaal wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de volkerenmoord in Srebrenica waar in juli 1995 meer dan 7.000 moslimmannen om het leven kwamen. Het ingesloten gebied werd door Nederlandse soldaten bewaakt toen de troepen van Mladic binnenvielen. De slachtpartij werd door het Tribunaal in 2004 al bestempeld als volkerenmoord.



Late zaak

Dat de uitspraak nu pas plaatsvindt komt omdat Mladic pas in 2011 werd gevonden. Hij is vervolgens overgeleverd aan het Joegoslavië-Tribunaal. De voormalig generaal zit sinds mei 2011 vast in de Scheveningse gevangenis.

Het zal een van de laatste zaken zijn die het Tribunaal behandelt. In december sluit het Joegoslavië-Tribunaal definitief.

