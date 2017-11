Pitbull bijt chihuahua dood in Leiden: 'Ik wist echt niet wat me overkwam'

LEIDEN - Ze zal het nooit meer vergeten. Elly Vorst was op 15 november op de Lorentzkade in Leiden aan het wandelen met haar twee chihuahuabroertjes Vledder en Popeye toen een van de viervoeters werd aangevallen door een pitbull. Vledder raakte zo zwaar gewond dat het hij die nacht overleed.

'De pitbull zat wel vast aan een lijn, een soort leren riem, maar de riem was heel lang', vertelt Elly. 'Hij was al een tijdje aan het grommen naar mijn hondjes. Ik hield ze met opzet achter me en vroeg de vrouw die de pitbull aan het uitlaten was of ze haar riem wilde aanhalen. Ze reageerde niet dus ben ik met mijn hondjes een tuinpad in gevlucht'.

'Omdat de vrouw die riem verder liet vieren zag ik dat de pitbull achter ons aankwam en Vledder in zijn bek nam. Wat ik toen deed is heel onverantwoordelijk maar ik wist op dat moment echt niet wat me overkwam', zegt een geëmotioneerde Elly.

Fatale afloop





Ze besloot om Vledder niet aan zijn lot over te laten en sprong richting de pitbull. Ze kneep in de keel van het beest zodat hij haar huisdier los zou laten. 'Ik weet dat dat eigenlijk niet mag maar zijn baasje deed niets om een fatale afloop tegen te gaan'.

Uiteindelijk kreeg Elly haar hondje uit de bek van het beest terwijl zijn broertje Popeye het op een lopen had gezet. Vledder was zwaargewond en ook Elly raakte gewond aan haar hand. De vrouw en haar pitbull verlieten de plek nog voordat Elly haar kon aanspreken.

Ontroostbaar





'Vledder is die nacht van 23.30 uur tot 02.30 uur geopereerd. Zonder succes, we moesten hem diezelfde nacht nog laten inslapen. Zelf moest ik vervolgens door naar de huisartsenpost voor een tetanusprik. De dokter zei dat ik blij moest zijn dat ik er nog ben'.





Joop en Elly zijn ontroostbaar, maar hebben een missie. Ze willen weten van wie de pitbull is die hun honden heeft aangevallen. Ze hebben de eigenaar kort gezien maar die ging er na het incident snel vandoor.

Gezocht





Volgens het stel gaat het om een vrouw met blond haar, zo'n 1.60 lang, smal postuur en gekleed in een licht gekleurde regenjas. Naar haar pitbull wordt ook gezocht, de pitbull is lichtbruin en volgens Elly ook heel groot. 'Het was een hele nare hond, het leek wel een karikatuur zo raar', aldus het rouwende baasje.

Ze heeft maar één doel. 'Dit monster moet van de straat, er lopen hier veel meer hondjes en voor hetzelfde geld is het slachtoffer de volgende keer een kindje'.

