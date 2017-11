Deel dit artikel:











En dat is drie: Korenmolen krijgt alweer nieuwe wieken Nieuwe wieken voor Korenmolen in 's Gravezande (Foto: Rob Vlastuin)

'S-GRAVENZANDE - De Korenmolen in 's-Gravenzande krijgt nieuwe wieken. Dat is voor de derde keer. Dit keer is de ingreep bedoeld als preventieve maatregel, meldt mediapartner WOS. Dinsdag werden de wieken van de molen gehaald.

De bouten van dit soort wieken kunnen losschieten, en dus worden bij tientallen molens in heel het land de wieken vervangen. Vervelend natuurlijk, maar er is één voordeel: De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vergoedt alle kosten. De molen staat al sinds februari stil. Secretaris Folkert Post is blij dat het probleem wordt opgelost, maar: 'In de zes à zeven jaar dat ik secretaris ben van de stichting is dit het derde paar wieken dat erop komt. Dan denk je ook wel: waarom moet dit zo gaan?' Post hoopt dat de nieuwe wieken nog voor de start van 2018 rond zullen draaien. LEES OOK: Oude molen 'herontdekt' in Rijnsburg