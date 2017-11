Haagse raad: Waar zijn de miljoenen voor jongerenproject Het Ambacht aan besteed?

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad is onaangenaam verrast door het mislukken van jongerenproject Het Ambacht in de Schilderswijk. Het project moet werkloze probleemjongeren weer aan het werk of aan een opleiding helpen en heeft hier de afgelopen vier jaar meer dan twee miljoen euro subsidie voor gekregen.

Maar de resultaten van het project zijn onvoldoende en daarom stopt de gemeente met de subsidie. 'Het college heeft veel te lang de hand boven het hoofd gehouden van Het Ambacht', zegt Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP.

Het Ambacht in de Schilderswijk richt zich op jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Het gaat om jongeren die niet op school zitten en geen werk hebben. Vaak hebben ze problemen thuis, gedragsproblemen of een verslaving. Bij Het Ambacht leren ze timmeren of schilderen en krijgen hiervoor een startcertificaat zodat ze makkelijker aan het werk komen. Ook krijgen ze sociale vaardigheidstrainingen zoals op tijd komen, samenwerken en afspraken nakomen.



Zorgelijk

Maar de resultaten van het project blijven achter. In 2015, 2016 en 2017 kregen in totaal een kleine honderd jongeren begeleiding bij Het Ambacht. Hiervan stroomden slechts 36 jongeren door naar een baan of een opleiding. Te weinig vindt de gemeente en daarom stopt Den Haag de subsidie per 1 juli 2018, zo werd vorige week duidelijk.

VVD, D66, Haagse Stadspartij en de ChristenUnie/SGP willen opheldering van wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) over de mislukking. 'Ik vind het heel zorgelijk dat er meer dan twee miljoen euro is stukgeslagen op dit project, terwijl er zo weinig jongeren zijn uitgestroomd naar een reguliere baan', zegt Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. 'Wij vragen ons af wat er met dat geld is gedaan.'



'Het had veel eerder moeten gebeuren'

Hij vindt het zonde dat een project dat met veel steun van de gemeente tot stand is gekomen, is mislukt. 'Dit college heeft veel te lang de hand boven het hoofd gehouden van deze donordarling', zegt hij. 'Het is goed dat het college nu stopt met het geven van subsidie maar het had al veel eerder moeten gebeuren.'

Volgens Grinwis zijn sociale ondernemers beter in staat om jongeren aan het werk te helpen dan gemeentelijke projecten zoals Het Ambacht. 'Er zijn veel sociale ondernemers in de stad die wel succesvol zijn maar niet zoveel subsidie krijgen als Het Ambacht. Die ondernemers, zoals Peet Traub die jongeren opleidt tot stukadoor of 'sleutelen met jongeren' waarbij jongeren aan fietsen en auto's leren sleutelen, hebben een veel beter netwerk en kunnen jongeren makkelijker aan een gewone baan helpen.'



Korten op uitkering

Wethouder Baldewsingh heeft een andere opvatting over de mislukking van Het Ambacht. Het komt volgens hem onder andere door het slechte imago van het project. 'Jongeren blijken niet naar Het Ambacht te willen', legt hij uit. 'Dat komt door de manier waarop het project gerund wordt. Dat heeft meer weg van een dagbesteding, dan dat het een traject is dat leidt naar werk.'

Het bestuur van Het Ambacht legt de bal voor de mislukking bij gemeente. Die is verantwoordelijk voor het aanleveren van jongeren en daarin is het stadhuis niet daadkrachtig genoeg geweest. 'Je kunt niet op je knieën blijven vragen of jongeren alsjeblieft naar Het Ambacht willen', zei bestuurslid Koen Baart vorige week. 'Als jongeren blijven weigeren moet je ze korten op hun uitkering.'



Doorstart

Baldewsingh is niet van plan dat te doen. 'Ik vind het te gek voor woorden dat Het Ambacht dat van mij vraagt. Ik zal nooit korten op de uitkering van mensen die kwetsbaar zijn. Wat ik wil zeggen is dat ik heel veel geld heb weggezet bij Het Ambacht, het zijn hele dure trajecten maar het werkt niet goed genoeg. Dan moet je zeggen: we stoppen ermee.'

Er is nog een kleine kans dat Het Ambacht door kan. 'Ik ga kijken of er een doorstart mogelijk is. Maar dan zal er veel moeten veranderen.'

LEES OOK: Prestigieus jongerenproject in Haagse Schilderswijk mislukt