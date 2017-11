Leiden deelt 10 jeugdlintjes uit aan maatschappelijk betrokken jongeren

LEIDEN - Leiden heeft maandagavond voor de zevende keer de Leidse Jeugdlintjes uitgereikt. Op de dag van de rechten voor het kind hing wethouder Roos van Gelderen de jeugdlintjes om de nek van 10 jongeren in het Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht.

Met het Leidse Jeugdlintje wordt waardering geuit naar kinderen die zich inzetten voor een ander, waardering voor wat zij doen én omdat ze een voorbeeld zijn voor anderen.

Twee jeugdlintjes gingen naar de Leidse wijk De Kooi. Er ging er 1 naar Mohammed Mkadmi die een documentaire maakte over zijn zoektocht naar succesvolle Marokkanen. De ander ging naar de 13-jarige Raaid Tosun die met video-reportages en met vlogs zijn wijk in een wat positiever daglicht te krijgen.

De winnaars op een rijtje:

Nienke de Kuijer helpt op school en daar buiten de mensen om haar heen. Door bijvoorbeeld een boodschappenservice voor wijkbewoners die dat zelf niet kunnen en het inzamelen van kleding en speelgoed voor vluchtelingen

Raaid Tosun zet zijn achtergrond in om mensen die elkaar niet kennen met elkaar te verbinden. Dit alles legt hij vast op film. Hij brengt mensen nader tot elkaar

Lianne Dingjan heeft voor een teamgenootje met diabetes een speciaal trainingsprogramma opgesteld waardoor haar teamgenootje gewoon kan blijven meetrainen

Xun de Graaf geeft training aan de jongste groepen op de honkbalclub en organiseert diverse activiteiten

Libaan Seed is zelf veel gepest, maar is nu bezig met het opzetten van een anti-pestproject

Irene Gerritsma heeft geassisteerd bij een reanimatie

Ronney Koolen geeft keeperstraining aan de jongste keepers bij VV Leiden

Mohammed Mkadmi heeft een documentaire gemaakt over succesvolle mensen van Marokkaanse afkomst

Vana Soran geeft voorlichting over oncologie en neurologie aan leerlingen uit de derde klas en heeft samen met haar lerares een actie voor de voedselbank opgezet.

Lieke von Bose heeft een project opgezet om aandacht te vragen voor zelfmoord en zelfmoordgedachtes bij jongeren.