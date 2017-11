Monumentenplatform maakt zich zorgen over vernieuwing Kerkplein

DEN HAAG - Het Haagse Monumentenplatform maakt zich grote zorgen over de vernieuwing van het Kerkplein in het centrum van Den Haag. De tramrails worden daar vervangen, zonder dat er grondig onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de gebouwen. De trillingen van de trams die daar gaan rijden kunnen schade veroorzaken, aldus de organisatie.

Op het Kerkplein staan onder meer de Grote of Sint Jacobskerk en het oude stadhuis van Den Haag. De gemeente laat in een reactie weten dat de gebouwen helemaal geen gevaar lopen.

Het Kerkplein wordt helemaal opnieuw ingericht. Er komt nieuwe bestrating, er komen meer bankjes en groen en een oude waterpomp wordt hersteld. Tegelijk worden de tramsporen van de 'calamiteitenroute' vernieuwd zodat ook RandstadRail er in geval van nood kan rijden. Deze route loopt van de Prinsegracht, via de Jan Hendrikstraat over het Kerkplein naar het Buitenhof. De HTM gebruikt de route bij incidenten of storingen.



Alarm

Het Monumentenplatform – waarin een groot aantal organisaties is verenigd – slaat nu alarm. Bij de werkzaamheden ontstaan al trillingen. Maar veel erger is het straks nog als er trams gaan rijden. 'Het gevaar daarvan is niet voldoende onderzocht', stelt de organisatie. Dit terwijl de werkzaamheden al in volle gang zijn.

Het platform vindt dat er uitgebreide tests moeten plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld door een dagdeel de sporen te gebruiken als calamiteitenroute te gebruiken en dan metingen te verrichten.



Matten

Een woordvoerder van de gemeente zegt in een reactie dat er al voor de zomer onderzoek is uitgevoerd en na de zomer is er nog een 'contra-expertise' geweest. 'Dat heeft ertoe geleid dat we matten onder het spoor gaan aanleggen.' Die moeten ervoor zorgen dat de gebouwen niet te lijden hebben onder de trillingen. Ook zijn de werkzaamheden zelf aangepast. In plaats dat er in de grond wordt gehakt, wordt er nu gezaagd. Dat moet ook zorgen voor minder trillingen.