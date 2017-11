Wethouder houdt vast aan uitbreiding betaald parkeren rondom Haagse markt

DEN HAAG - Wethouder Tom de Bruijn (D66) zet de uitbreiding van het betaald parkeren rondom de Haagse markt door. Een groep bewoners, ondernemers en marktondernemers verzet zich tegen de uitbreiding omdat het zou leiden tot sociale isolatie. Maar ondanks de protesten, wijzigt De Bruijn zijn plannen niet.

Op dit moment moet er rondom de Haagse markt alleen op de vier marktdagen betaald worden. De Bruijn wil dat ook op de andere dagen betaald parkeren invoeren omdat er op die dagen te weinig vrije parkeerplekken zijn. Volgens hem blijkt uit een enquête die in 2015 en 2016 is uitgevoerd dat een meerderheid van de bewoners deze uitbreiding wil.

Maar bewoners, ondernemers en een aantal politieke partijen betwisten de uitslag. Volgens hun is de enquête niet goed uitgevoerd en zijn niet de juiste vragen gesteld. Zij willen dat er opnieuw onderzocht wordt of er draagvlak is. Dat lieten ze afgelopen vrijdag weten door met enkele tientallen naar de Haagse binnenstad te gaan om te demonstreren tegen de plannen van de wethouder.



Communicatie

Maar wethouder De Bruijn gaat zijn plannen niet aanpassen. Dat blijkt uit een brief die hij heeft geschreven aan de gemeenteraad. Wel erkent hij dat de communicatie rondom evaluatie- en draagvlakonderzoeken soms beter kan. 'Hoewel de onderzoeken professioneel worden uitgevoerd, kan de communicatie richting stad en bewoners mijns inziens worden verbeterd', schrijft hij. 'Er zit bijvoorbeeld regelmatig te veel tijd tussen het verrichten van het onderzoek, de rapportage daarover naar de raad en de daadwerkelijke uitvoering.'

Ook zegt hij de evaluatie van de uitbreiding van het betaald parkeren in de Schilderswijk en Transvaal versneld te zullen uitvoeren. 'Ik wil de evaluatie starten per 1 mei 2018, nadat ongeveer een half jaar ervaring met de aanpassingen is opgedaan.'



Verontwaardigd

Rachid Guernaoui van Groep de Mos is verontwaardigd over de brief. 'De wethouder drukt het betaald parkeren gewoon door', zegt hij. 'Hij wijt alles aan communicatiefouten maar er is veel meer fout gegaan.'

Donderdag praat de gemeenteraad over de kwestie.