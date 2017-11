Deel dit artikel:











Meisje bont en blauw geslagen tijdens feest in het Paard Foto: Politie

DEN HAAG - Een gescheurde bovenlip, losse tanden, bloeduitstortingen en een gekneusde knie. De politie zoekt getuigen van de mishandeling van een meisje in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 november. Het meisje was op het 16+ feest Elements in het Paard in Den Haag.

Op het podium van het feest werd ze door een ander meisje in elkaar geslagen. Het jonge slachtoffer stond op het podium in het midden van de zaal. De mishandeling vond 's nachts rond 03.30 uur plaats. Omstanders haalden de twee uit elkaar maar naar de dader wordt nog gezocht. Daarom is de politie nu op zoek naar getuigen. LEES OOK: Man mishandelt fietser, automobilist schiet te hulp