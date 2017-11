West Wekker: Orkambi kan goedkoper en alle dagen betaald parkeren bij Haagse markt

DEN HAAG - Goedemorgen! De week is alweer doormidden! Dat ging snel toch? Vandaag word je natuurlijk weer wakker met de West Wekker met daarin aandacht voor een apotheker die goedkoper medicijnen wil maken en slecht nieuws voor mensen die bij de Haagse markt hun auto willen parkeren.

1. Apotheker gaat zelf peperduur medicijn maken

Paul Lebbink heet de apotheker die het Orkambi-medicijn goedkoper wil gaan aanbieden. Nu maakt het farmaceutische bedrijf Vertex het medicijn. Lebbink denkt het goedkoper te kunnen doen.

2. Betaald parkeren rondom Haagse markt

Veel protesten waren er, maar ondanks dat wordt het betaald parkeren rondom de Haagse markt toch doorgezet. Nu moet je alleen betalen op marktdagen, maar straks moet dit ook op de andere dagen.

3. Pitbull bijt chihuahua dood

Een drama. Dat was 15 november voor Elly Vorst. De Leidse liep met haar chihuahua's op de Lorentzkade in Leiden toen een pitbull één van haar hondjes aanviel. Vledder, zoals het hondje heette, overleefde het niet. Elly is nu op zoek naar de eigenaar van de pitbull, want die heeft ze op het moment zelf niet kunnen spreken.

4. Recycle je Sinterklaascadeaus

Is jouw kind ook snel uitgekeken op de cadeaus die hij of zij heeft gekregen? Dan moet je morgenavond misschien even naar Voorburg. Daar kun je de sintcadeaus recyclen! Voor stukken speelgoed krijg je een bepaald aantal punten. Voor die punten kun je vervolgens nieuwe cadeaus krijgen.

5. John Souhoka stopt

Wij gruwelen ervan, maar het was zijn werk. Filelezer John Souhoka gaat met pensioen. Maar liefst 37 jaar lang was hij te horen op vele radiostations, waaronder Radio West. Het ga je goed, John!

Het weer: het zonnetje komt langs! Eerst zijn er nog wat wolken, maar daarna komen er opklaringen. Het wordt zo'n 13 graden.

Vandaag op TV West:

Goud voor Oud

Presentator Johan Overdevest laat wensen van eenzame ouderen in vervulling gaan. De ouderen die Johan bezoekt, vertellen hoe het is om dagen lang alleen thuis te zijn en nauwelijks iemand te spreken. Ook start Johan zélf een initiatief om een Grijze Koppen Orkest uit de grond te stampen en hij gaat hiervoor op zoek naar een dirigent, vijftig ouderen, een schoolklas en een fanfare.