'Haagse prostituees worden vaak gevraagd om seks zonder condoom'

De Doubletstraat in Den Haag.

DEN HAAG - Prostituees in Den Haag worden vaak gevraagd om onveilige seks. Dat zegt GGD Haaglanden. De gezondheidsdienst waarschuwt voor soa's, en staat daarom met een speciale bus, in de rosse buurten van Den Haag.

Voor de actie zet de gezondheidsdienst een speciale gezondheidsbus in. Daarin worden soa-tests afgenomen bij klanten van prostituees. Alles wat in de bus gebeurt gaat anoniem. Niemand krijgt er iets over te weten, ook de huisarts niet.

De bus staat twee avonden in de bekendste rosse straten van Den Haag: de Doubletstraat en Geleenstraat. Dinsdagavond in de Doubletstraat en woensdagavond in de Geleenstraat.





Verantwoordelijkheid

Doel van de actie is niet alleen het voorkomen van soa's. Klanten worden voornamelijk op hun verantwoordelijkheid gewezen. Ze worden geïnformeerd over de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan goede en gezonde werkomstandigheden in de seksbranche.

'Er wordt bijvoorbeeld vaak door klanten gevraagd om seks zonder condoom', zegt Liesbeth Vink van GGD Haaglanden. 'Dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid van zowel de prostituee als de klant. Dat willen we voorkomen.'