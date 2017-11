Delft wil mogelijk nieuw naaktstrand en minder ballonnen in 2018

DELFT - De gemeente Delft vindt dat het tijd is om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te vernieuwen. Iedere gemeente heeft een APV, een lijst met regels die bedoeld zijn om de stad netjes en veilig te houden. Door de verniewingsslag vallen een aantal bestaande regels mogelijk weg maar komen er ook nieuwe bij. Dit zijn de meest opvallende.

1. Delftenaren mogen weer legaal stoepkrijten

De gemeente wil dat de straf op stoepkrijt uit de APV verdwijnt.Vooralsnog zijn er geen tegengeluiden om deze verandering niet door te laten gaan.

2. Onnodig geluid mogen maken bij begraafplaatsen

Tijdens de vergadering over de APV 2.0 werd gesproken over het schrappen van de regel dat mensen zich op een begraafplaats moeten onthouden van nodeloos rumoer of onbetamelijk gedrag. Dat gaat het CDA echter te ver, de fractie heeft gevraagd om deze regel te behouden. De Delftse burgemeester beloofde uit te zoeken of de regels van begraafplaatsen zelf genoeg zijn om de orde te bewaren.

3. De burgemeester mag ingrijpen bij woningoverlast

In het nieuwe APV komen er ook regels bij. Zoals de regel die de Delftse burgemeester de bevoegdheid moet geven in te grijpen bij woningoverlast.

4. Nooit meer massaal ballonnen oplaten

Dit is vooral een wens van GroenLinks. Zij willen het massaal oplaten van ballonnen bij grote evenementen verbieden omdat dit niet goed zou zijn voor het milieu. De Fractie van Koppen heeft een ander belang bij deze regel, ballonnen zouden namelijk het radarverkeer op vliegvelden verstoren.

5. Mogelijk nieuw naaktstrand

Onafhankelijk Delft wil graag dat de nieuwe APV van het strandje in de Delftse Hout een naaktstrand maakt. Burgemeester Bijsterveldt voelt hier weinig voor omdat naakt recreëren in de Delftse Hout overal al mogelijk is. Bijsterveldt is bang dat het aanwijzen van een specifieke plek als naaktstrand er in resulteert dat bezoekers nog maar naar één plek zullen komen.

Op donderdag 30 november komt de raad weer samen om verder te praten over het voorstel om de APV te vernieuwen.

