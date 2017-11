Deel dit artikel:











Soldaat van Oranje verwacht 2,5 miljoenste bezoeker Eerder verwelkomde de cast van Soldaat van Oranje al de 1,5 miljoenste bezoeker. (Foto: Archief)

KATWIJK - Soldaat van Oranje - De Musical verwacht woensdag de 2,5 miljoenste bezoeker. De productie in de TheaterHangaar in Katwijk loopt al meer dan zeven jaar en is daarmee de langstlopende musical van Nederland. Sinds de première is elke voorstelling uitverkocht.

De musical gaat over het waargebeurde oorlogsverhaal van verzetsman Erik Hazelhoff Roelfzema. De cast is in de loop van de jaren ververst. Roelfzema werd gespeeld door onder anderen Matteo van der Grijn, Dragan Bakema en Thomas Cammaert. Actrices zoals Anne Wil Blankers, Olga Zuiderhoek en Henriëtte Tol kropen in de huid van koningin Wilhelmina. De voorstelling is kort geleden verlengd tot en met mei volgend jaar. LEES OOK: Soldaat van Oranje in gebarentaal: er komt een speciale show voor doven