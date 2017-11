Gevaarlijke bacterie in spekblokjes Hoogvliet

ALPHEN AAN DEN RIJN - Supermarktketen Hoogvliet haalt spekblokjes van het merk Zwanenberg uit de schappen. De spekjes zijn mogelijk besmet met de schadelijke listeriabacterie. Het gaat om de spekjes met de houdbaarheidsdata 18 en 22 december 2017.

Klanten die de spekblokjes al gekocht hebben, kunnen het product terugbrengen en hun geld terugkrijgen. De listeriabacterie kan ernstige ziektes veroorzaken zoals hersen(vlies)ontsteking of bloedvergiftiging en zwangere vrouwen kunnen er een miskraam door krijgen. Mensen met een lage weerstand, zoals zieken, zwangeren, ouderen en jonge kinderen moeten extra opletten.

Klachten bij besmetting kunnen misselijkheid, diarree en koorts zijn. Maar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden gezonde mensen niet per definitie ziek van de bacterie.



AH en Plus

Ook bij de supermarkten van Albert Heijn en Plus worden producten teruggeroepen. Bij AH gaat het om de AH Verse spaghetti all'uovo 250 gram met de houdbaarheidsdatum 10-01-2018 en batchcode L520496. Op dit product zit het verkeerde etiket. Daardoor kloppen de ingrediënten die op de verpakking staan niet. In AH Verse spaghetti all'uovo zit het allergeen ei en dat staat niet vermeld op het etiket. Bij de Plus-supermarkt gaat het om de 'Plus Ravioli met vier kazen'. Die bevat mogelijk metaaldeeltjes.





