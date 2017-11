'Een open wond die altijd zal blijven', Joris Voorhoeve blikt vooruit op uitspraak in zaak Mladic

DEN HAAG - Het Joegoslaviëtribunaal doet woensdag om 10.00 uur uitspraak in de zaak tegen Ratko Mladic. Hij was commandant van de Bosnische Serviërs tijdens de afscheidingsoorlog die in Bosnië woedde. De genocide rond het Oost-Bosnische Srebrenica geldt als zijn ergste misdaad.

'Mladic is verantwoordelijk voor tienduizenden doden en dat is een open wond die altijd zo zal blijven', zegt toenmalig minister van Defensie Joris Voorhoeve bij Radio West vooruitblikkend op de uitspraak van het tribunaal.

Mladic, een topofficier uit het Joegoslavische leger, ontpopte zich in die oorlog (1992-1995) als gedreven bevelhebber en nationalist in de strijd tegen vooral de Bosnische moslims. Hij wordt naar verwachting tot een levenslange celstraf veroordeeld, vooral vanwege de moordpartijen in juli 1995 bij Srebrenica dat hij voor de Serviërs heroverde op wat hij 'de Turken' noemde. Mladic trok zich niets aan van de Nederlandse blauwhelmen die de moslimenclave hadden moeten beschermen. Voorhoeve was toen minister van Defensie in Nederland.



Doodstraf

'Ik verwacht levenslang voor Mladic, een hogere straf is niet mogelijk. De doodstraf kan hier niet', legt Voorhoeve uit. Hij gaat thuis de uitspraak volgen. 'De uitspraak is niet een afsluiting maar een herinnering aan de misdrijven'.

De rechtszaak tegen Mladic is de laatste zaak van het Joegoslaviëtribunaal. Het tribunaal werd in 1993 in Den Haag opgericht om de oorlogsmisdaden tijdens het Joegoslavische conflict te bestraffen. Ondanks een moeizaam begin is het tribunaal erin geslaagd alle 161 aangeklaagden naar Den Haag te krijgen.



Milosevic en Karadzic

Mladic behoort met Slobodan Milosevic (overleden in 2006) en Radovan Karadzic tot de grootste vissen voor het tribunaal. In die zin is de uitspraak woensdag een echte finale voor het tribunaal.

