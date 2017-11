Deel dit artikel:











Filmmaker zoekt fans van Harrie Jekkers Harrie Jekkers in het tv-programma Frits!

DEN HAAG - In Den Haag en omstreken hoef je niemand uit te leggen wie Harrie Jekkers is. Filmmaker Karin Junger maakt nu een documentaire voor het Uur van de Wolf van de NTR over onze Harrie. En zij heeft de hulp van jullie luisteraars hard nodig.

Aan de hand van een aantal liedjes van Harrie Jekkers maakt Karin een portret van hem. 'In dat portret komen ook gewone mensen aan het woord die iets speciaals hebben met een lied van Harrie Jekkers. Liedjes waar mensen kracht of inspiratie uit hebben geput. Zoals het liedje 'Ik hou van mij' of 'De morfine doet zijn werk'. 'Zijn liedjes gaan over hele herkenbare situaties voor veel mensen, zoals de dood van zijn eigen moeder. Het valt me op dat hij een hele trouwe schare fans heeft die echt steun aan de liedjes beleven', zegt Karin. Karin zoekt mensen die verhalen hebben bij liedjes van Harrie Jekkers. heb je zo'n verhaal? Mail naar superdebby@omroepwest.nl